Taxe numérique – La désinvolture fiscale américaine suscite la colère en Europe En annonçant vouloir faire une pause dans les négociations servant à revoir la future taxation des géants de la tech, Washington met ses partenaires européens dos au mur. Olivier Wurlod

Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor, avertissait le 12 juin par courrier que les États-Unis se retiraient provisoirement de la table des négociations en raison du manque de sérieux de la proposition en discussion. KEYSTONE

Depuis quelques mois, tout semblait enfin être sur la bonne voie. Après des années de travail et de discussions, grâce à la proposition soumise le 9 octobre 2019 par l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), une base concrète était posée sur la table pour avancer sur l’un des dossiers fiscaux les plus sensibles du moment: l’imposition des entreprises numériques, les fameuses GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon).