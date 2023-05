3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse. Avec une remarquable constance et un engagement au-dessus de tout soupçon, Reporters Sans Frontières (RSF) recense les journalistes tués en mission (58 en 2022), dénombre ceux qui sont emprisonnés (533) et classe les pays selon un indice de la liberté de la presse. Et au final, le tableau d’ensemble est toujours un peu plus sombre: «les conditions d’exercice du journalisme sont mauvaises dans sept pays sur dix».

Répétons-le: la liberté de la presse est consubstantielle de la démocratie. Il n’y pas de démocratie sans liberté de la presse et inversément. Mais les choses sont évidemment un peu plus complexes. Prenez la Suisse (12e au classement RSF), une démocratie directe présentée comme exemplaire s’il en est. La presse devrait y bénéficier d’une liberté complète. Pourtant, les journalistes qui se seraient hasardés à enquêter et publier leurs articles dans le cadre de l’opération «Suisse Secrets» risquaient l’emprisonnement (loi en voie d’adaptation). Le parlement vient aussi de faciliter le recours à la censure avant publication. Incompréhensible! Enfin, par le jeu de la démocratie, nous nous retrouvons aujourd’hui avec un ministre dédié aux médias, Albert Rösti, qui fut l’un des cerveaux à l’origine de l’initiative pour couper en deux le budget de la SSR. A l’heure où l’ensemble du secteur médias est en difficulté financière, avec un impact direct sur la qualité des contenus, la mesure va contre l’idée de médias forts et garants de la liberté d’expression.

Pour faire bonne figure, l’Office fédéral de la communication (Ofcom) du département Rösti a lancé ce 3 mai un «plan d’action national pour la sécurité des professionnels des médias», joliment abrégé par PAN. Les neuf propositions concrètes du PAN ressemblent singulièrement à un «plan com». Ridicule en regard des véritables et gigantesques enjeux qui en ce début 2023 minent la liberté de la presse, le journalisme et la démocratie. Ceux de la désinformation massive.

«À nous, à nos démocraties d’agir et de reprendre la main.»

La nouvelle vague de fausses informations qui ne cesse d’enfler est en train de noyer l'information vérifiée et donc professionnelle. Depuis plus de dix ans, les réseaux sociaux dont les contenus sont hautement manipulables, servent à des campagnes de désinformation boule de neige orchestrées par des gouvernements, des sociétés privées ou des agrégats dit «citoyens». Dans cet état de confusion informationnelle, les frontières entre le vrai et le faux sont de plus en plus floues. Et la liberté de la presse devient illusoire.

Pour fonctionner, la démocratie a besoin d’un socle de faits et valeurs communs reconnus par l’ensemble de la société. Or, la déviance informationnelle s’est accélérée d’une façon spectaculaire ces derniers mois avec le développement de l’intelligence artificielle (IA). Des médias complètement automatisés et formatés selon les instructions de leurs créateurs, sont en train de se propager, mêlant sans distinction le vrai et le faux, divisant. Cette désinformation industrielle d’un nouveau type présente des risques majeurs pour nos sociétés.

La liberté de la presse disparaîtra avec la marginalisation de l’information professionnelle. Et avec elle, les droits humains menacent de se liquéfier progressivement. Les démocraties, prises de court et de vitesse, se voient déstabilisées et les dictatures renforcées, alors que l’intelligence artificielle couplée aux réseaux irrigant le globe se transforme en arme de destruction massive. Rien n’est joué. À nous, à nos démocraties, d’agir et de reprendre la main, non pas pour supprimer l’intelligence artificielle mais pour la cadrer, strictement. Sinon, les États voyous et des millions de pirates dopés à l’IA n’auront plus qu’à appuyer sur le bouton pour déclencher la nouvelle bombe de ce XXIe siècle, celle de la désinformation.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.