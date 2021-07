Prévention – La descente du Rhône sans accroc Pour que la fête ne vire pas au cauchemar, quelques conseils de Yann Weber, spécialiste du sauvetage aquatique au SIS. Georges Cabrera

Vidéo: Georges Cabrera

C’est l’attraction de l’été: la descente du Rhône en embarcation gonflable. Depuis quelques années, on a pris l’habitude de croiser des flamants roses ou des licornes dérivant le long du fleuve en direction des citernes de Vernier. Si la bonne humeur est de mise, la prudence laisse parfois à désirer, les boissons alcoolisées étant parfois du voyage. Une quarantaine d’interventions annuelles, parfois tragiques, occupent les secours.

Les dangers ont été encore plus nombreux cette année en raison des fortes pluies de ces dernières semaines. Les quantités d’eau étaient particulièrement volumineuses et le débit important.

Un long serpent

Le Rhône étant comme un long serpent vu de dessus, avec une succession de virages, il est recommandé de toujours avoir une rame pour diriger son embarcation. Les courants ne sont pas réguliers au fil de l’eau, puissants au début, presque absents à la fin. «Parfois inconscients du danger, les gens se font chasser dans les virages sur les parties boisées des rives. Leurs bouées gonflables étant rarement munies de rames, ils n’arrivent pas à rétablir la situation et s’écrasent contre les branches qui touchent l’eau. Neuf fois sur dix, l’embarcation est crevée et ses occupants pris au piège», explique Yann Weber, sergent-chef du Service d’incendie et de secours (SIS) de la Ville de Genève. Il ajoute: «C’est comme des poissons qui entrent dans des nasses, ils n’arrivent pas à ressortir.»

Pendant la période estivale, de nombreuses embarcations gonflables se laissent porter par le courant sur le Rhône. GEORGES CABRERA

Autre recommandation: ne jamais accrocher les bateaux ensemble ni même attacher la jambe à son paddle. «Il arrive souvent que des embarcations accrochées ensemble prennent la pile du pont Butin, le groupe est séparé en deux avec des bateaux de chaque côté. Les gens ainsi entrelacés à un obstacle subissent la pression de l’eau et n’arrivent pas à se dégager de cette situation. Ils ne savent plus quoi faire et les risques de noyade sont grands», poursuit le professionnel du sauvetage aquatique.



Le courant diminue progressivement au long de l’expédition. Certaines descentes peuvent durer plusieurs heures et nécessiter de la force dans les bras pour ramener une embarcation vers une sortie. Un changement de météo est aussi probable.

«Parfois, certains n’ont même plus la force de pagayer.» Yann Weber, responsable aquatique du SIS

C’est pourquoi les sauveteurs recommandent également de prendre des affaires de rechange dans un sac étanche – et son smartphone pour appeler les secours le cas échéant. Il est arrivé plus d’une fois que des gens soient tétanisés de froid, étant vêtus d’un simple t-shirt. «Ils n’avaient même plus la force de pagayer», rapporte Yann Weber.

À noter encore les passages quotidiens des Mouettes genevoises, qui font la navette entre le centre-ville et le barrage de Verbois, et la volumineuse barge des poubelles transportant les déchets de la ville de Genève à l’usine d’incinération des Cheneviers: ces bateaux naviguent avec la priorité absolue.

Ultimes conseils: avoir un gilet d’aide à la flottaison, être bien reposé avant l’expédition, avoir bien mangé et s’être bien hydraté – en évitant les boissons alcoolisées – et, enfin, se mettre à l’eau petit à petit.

