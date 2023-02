Coupe du monde de ski alpin – La descente de Crans-Montana sourit aux audacieuses La victoire de Sofia Goggia et la deuxième place de Federica Brignone prouvent encore une fois leur aisance à Crans-Montana. Et ce, malgré des conditions météo particulièrement dures. Rebecca Garcia Crans-Montana

L’incontournable Sofia Goggia a remporté – encore une fois – la descente disputée dimanche à Crans-Montana. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott



Qu’il fasse beau, qu’il neige ou qu’il vente, elles se sentent à la maison et elles le font savoir. À elles deux, Sofia Goggia et Federica Brignone comptent douze podiums en Coupe du monde à Crans-Montana. L’actuelle leader du classement de descente a même remporté sa quatrième victoire sur le Haut-Plateau dimanche, au terme d’une course extrême.