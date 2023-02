Ski alpin – La descente de Crans-Montana est annulée Faux départ pour la station valaisanne. Les organisateurs des épreuves de Coupe du monde ont été contraints de reporter l’épreuve phare de 24 heures. Le super-G, prévu dimanche, n’aura pas lieu. Rebecca Garcia Crans-Montana

La descente de Crans-Montana est reportée à dimanche. Getty Images

Les organisateurs des épreuves de Coupe du monde de Crans-Montana ont été contraints d’annuler la descente prévue samedi, pour des raisons de sécurité.

Le départ était prévu à 11h, mais la descente de Crans-Montana prévue samedi n’a finalement pas eu lieu. C’est d’abord le brouillard qui a empêché le directeur de course de donner le départ. Si bien que le coup d’envoi a été repoussé à intervalles réguliers pendant deux heures.

C’est sous les sifflets d’un public mal récompensé pour sa patience que le speaker a annoncé à 13 heures l’annulation de la course pour des raisons liées à la sécurité des athlètes. L’état de la piste est mis en cause sur les canaux officiels de la FIS. Sur le Mont Lachaux, le vent était visible et faisait trembler les portes. Arnaud Boisset, un ouvreur envoyé sur la piste au moment du départ, a évoqué une neige trop molle.

Afin que la descente de Crans-Montana ne passe pas totalement à la trappe, elle remplacera le super-G qui était prévu dimanche à 11 heures.

Rebecca Garcia est journaliste à la rubrique sportive. Titulaire d'un master en journalisme de l'Université de Neuchâtel, elle s'intéresse particulièrement à l'économie du sport. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.