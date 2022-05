Généralement, c’est un café qu’il prend. En déplacement, il s’autorise même un bircher-müesli sur la traditionnelle halte du retour, à l’aire d’autoroute de Deitingen. Mais jeudi soir, Eric Lafargue a débouché le champagne. En pleine salle de presse. Cela ne ressemble pas au bonhomme. Mais peut-être que l’excès qu’il ne s’autorisait jamais est devenu un peu plus acceptable pour cette dernière.

Eric Lafargue, le fidèle photographe du sport genevois, et en particulier du Servette FC, est donc parti à la retraite jeudi, aux alentours de minuit. Et cette fois, ce n’est pas lui qui a fermé la salle de presse. Il est parti en famille, venu le rejoindre pour l’occasion, laissant derrière lui ceux (photographes et journalistes) qu’il a toujours accueillis avec bienveillance. En promettant de ne plus revenir. Manière de dire qu’à 65 ans et après plus de 40 ans de photos de sport, sa vie est désormais ailleurs.