Reportage au centre-ville – La dernière razzia avant la fermeture des magasins Dès lundi, les commerces dits de consommation non-courante seront fermés durant cinq semaines. De nombreux Genevois ont pris d’assaut les enseignes des Rues-Basses ce samedi. Fedele Mendicino

Ce samedi après-midi, d’interminables files de chalands masqués se sont formées sur les trottoirs des Rues-Basses. Pierre Albouy Ce samedi après-midi, d’interminables files de chalands masqués se sont formées sur les trottoirs des Rues-Basses. Pierre Albouy Ce samedi après-midi, d’interminables files de chalands masqués se sont formées sur les trottoirs des Rues-Basses. Pierre Albouy 1 / 13

A croire que le Covid et le froid n’existent pas. Ce samedi après-midi, d’interminables files de chalands masqués se sont formées sur les trottoirs des Rues-Basses. Des clients prêts à assiéger une dernière fois les rayons des grandes enseignes d’habillement, de chaussures ou de livres. En effet, dès lundi les commerces dits de consommation non courante seront fermés durant cinq semaines: «Vous voulez que je fasse comment, explique Maria, 35 ans qui fait le pied de grue devant C&A. Je dois acheter des habits pour les enfants. Alors comme lors du dernier confinement, je viens voir ce qu’il me manque. Vous savez, le virus ne me fait pas peur, il faut vivre avec.»