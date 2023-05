Nicolas Vouilloz devrait être titulaire lundi (16 h 30) à Lucerne, aux côtés de Yoan Séverin. Victime d’un coup à l’entraînement et déjà absent jeudi contre Bâle, Steve Rouiller fera l’impasse sur ce dernier match, au même titre que Gaël Clichy et Boubacar Fofana. Kevin Mbabu est lui incertain en raison d’une gêne au genou. Pour terminer vice-champion de Suisse, Servette doit gagner ou ne pas faire un moins bon résultat que Lugano à Zurich. Cela tient à cœur les Grenat, à commencer par son défenseur central de 22 ans.

Dans quel état d’esprit abordez-vous ce dernier match de la saison à Lucerne?

C’est un peu spécial, parce que Lucerne n’aura rien à jouer. Nous, nous savons qu’il y a cette deuxième place à aller chercher et qu’il faut gagner pour être sûr de l’avoir. Sachant qu’il y aura quelques absents, il faudra s’adapter très rapidement pour bien entrer dans ce match.

À quel point cette deuxième place est-elle essentielle pour vous?

Elle offre la possibilité d’une qualification en Ligue des champions, et cela nous fait tous rêver. Nous ne devons pas nous priver de rêver. C’est aussi important pour le club, pour montrer à tous que nous avons réalisé une belle saison. La troisième place ne serait pas un échec, parce que tout le monde a pu constater que nous avons fait de bonnes choses, mais la deuxième permettrait aussi de créer un certain engouement en vue de la saison prochaine. Nous voulons donc finir en beauté.

Quel bilan faites-vous de votre saison d’un point de vue individuel?

Il est positif, parce que j’ai disputé plus de trente matches. J’ai encore plus joué cette année que la précédente. Je cherche à être le plus performant possible, et c’est clair que cela me donne plus de confiance. Je ressens que je fais des progrès, je me sens notamment plus à l’aise avec le ballon.

Qu’est-ce que représente Alain Geiger, dont ce sera le dernier match à Lucerne, dans votre parcours?

C’est lui qui m’a lancé, je n’ai presque connu que lui avec la première équipe. Je suis reconnaissant envers lui, parce qu’il a réussi à m’intégrer dans l’équipe. Parfois, j’aurais bien sûr voulu jouer plus, mais au final, c’est un mal pour un bien, parce que j’apprenais au contact de joueurs plus expérimentés. C’est un processus qui a été bien mené.

Sauf catastrophe, vous serez à l’Euro M21 en Roumanie à la fin du mois de juin. Quelles sont vos attentes?

L’Euro, c’est un rêve d’enfant. Je pense que nous avons quelque chose à y faire. Parce que nous avons de belles individualités, et tout cela est bien organisé collectivement. Même si nous n’aurons pas un groupe facile, avec la Norvège, l’Italie et la France. Nous avons tous conscience que c’est une compétition qui peut ouvrir pas mal de portes. Mais personnellement, je me concentre surtout sur mon jeu.