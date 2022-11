Cisjordanie occupée – La dépouille d’un Israélien enlevée, un Palestinien tué La dépouille d’un Israélien a été «enlevée» en Cisjordanie occupée, théâtre de violents heurts nocturnes entre les forces israéliennes et des combattants ayant fait un mort palestinien.

Des hommes armés participent aux funérailles d’un jeune Palestinien à Jenine, le 21 novembre 2022. AFP

L’armée israélienne a indiqué que la dépouille d’un civil israélien âgé de 18 ans, membre de la minorité druze et décédé mardi d’un «grave accident de la route» en Cisjordanie, a été «enlevée» dans l’hôpital de Jénine, bastion de factions armées dans le nord de la Cisjordanie, où son décès avait été prononcé.

Cet enlèvement n’a pas été revendiqué dans l’immédiat mais des sources locales ont indiqué à l’AFP que des combattants palestiniens dans un camp de réfugiés à proximité étaient à présent en possession du corps.

Les rapts d’Israéliens, morts ou vivants, ont déjà servi par le passé de monnaie d’échange par des groupes armés afin de demander la libération de prisonniers ou le retour de corps de Palestiniens tués dans des affrontements et conservés par Israël.

En parallèle, des témoins et des responsables ont fait état de violents affrontements armés pendant la nuit à Naplouse, grande ville du nord de la Cisjordanie d’où a émergé ces derniers mois un nouveau rassemblement de jeunes combattants palestiniens baptisé en arabe «Areen al-Oussoud», («Le repaire des lions») en français.

«Ahmed Amjad Shehadeh, 16 ans, a perdu la vie après avoir été atteint au cœur d’une balle tirée par les forces d’occupation israéliennes lors d’une opération à Naplouse», ville du nord de la Cisjordanie théâtre de vives tensions ces derniers mois, a indiqué dans un bref message le ministère palestinien de la Santé en faisant aussi état de quatre blessés dont un grièvement.

Plus de 2000 raids en Cisjordanie

Contactée par l’AFP, l’armée israélienne a indiqué mener une «opération dans la ville de Naplouse pour sécuriser l’accès de civils israéliens à la Tombe de Joseph», site révéré par des juifs comme abritant la dépouille de Joseph, l’un des fils du patriarche Jacob, et considéré par les Palestiniens comme la tombe d’une figure religieuse musulmane locale.

«Des suspects armés dans le secteur tirent à balles réelles sur nos forces qui répliquent à balles réelles», a ajouté l’armée alors que des factions palestiniennes ont indiqué que leurs combattants étaient impliqués dans ces affrontements.

Dans la foulée d’attaques meurtrières en Israël en mars et avril derniers et d’autres attaques qui ont suivi, l’armée israélienne a mené plus de 2000 raids en Cisjordanie. Ces raids, et les heurts qui y sont parfois associés, ont fait plus de 125 morts palestiniens, le bilan le plus lourd depuis sept ans, selon l’ONU.

AFP

