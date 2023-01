Crise potentielle – La démocratie suisse serait sous pression Cinq défis majeurs ont été identifiés par des chercheurs de tendances, tous réunis dans un document intitulé «La démocratie en chantier» publié ce vendredi.

La démocratie est sous pression et la Suisse est confrontée à de multiples défis. C’est ce qu’estiment sept groupes de réflexion, qui fournissent des idées dans un document de travail intitulé «La démocratie en chantier», comme par exemple un «nuage» neutre pour l’information et un droit fondamental à la naturalisation.

Les chercheurs de tendances des laboratoires d’idées ont identifié cinq défis: la Suisse dans le monde, la participation entravée, la difficulté à s’informer, les crises à répétition et la lassitude de la démocratie. Le document de travail a été publié vendredi.

Dans ce document, initié par la Fondation Mercator Suisse et la Société suisse d’utilité publique, les groupes de réflexion qui ont participé à sa rédaction – Avenir Suisse, Réseau de réflexion, Dezentrum, Foraus, Institut Gottlieb Duttweiler GDI, Institut Nouvelle Suisse INES et Reatch – inventorient les défis ensemble, mais fournissent des réponses individuelles à la question de savoir quelles mesures seraient appropriées.

Un cloud neutre pour le monde

La Suisse a notamment besoin de nouvelles idées et alliances pour participer aux décisions dans l’espace numérique. C’est pourquoi elle devrait réfléchir à un «nuage» neutre et humanitaire pour le monde, demande le groupe de réflexion Foraus, basé à Berne. L’Institut Gottlieb Duttweiler suggère un internet ouvert, en collaboration avec l’Europe. La population a besoin d’un meilleur accès à des faits vérifiés.

Actuellement, une grande partie des nuages de données sont gérés soit par des entreprises chinoises soit par des entreprises américaines, peut-on lire dans le document. Et les cyberattaques d’acteurs étatiques et non étatiques sont monnaie courante.

Droit à la naturalisation

Du point de vue du laboratoire d’idées Institut Nouvelle Suisse, le pays a besoin d’un droit fondamental à la naturalisation. L’association, sise à Berne, se concentre sur les thèmes de la migration.

Trop d’habitants en Suisse sont privés du droit de vote et d’éligibilité, déplore l’institut. La démocratie ne donne selon lui pas assez satisfaction à la population, ce qui entraîne une lassitude croissante à l’égard de ce système. Le document de travail demande également que la politique démocratise les grandes entreprises.

Réseau scientifique de crise

Comme les crises soudaines mettent à l’épreuve le processus démocratique, il faudrait un réseau scientifique fédéral de crise, demande pour sa part Reatch. Celui-ci se présente comme un laboratoire d’idées indépendant pour les scientifiques critiques et les passionnés de sciences en Suisse, dont l’objectif est «une culture favorable à la science, dans laquelle la science, la société et la politique tirent à la même corde».

«La démocratie en chantier» est le deuxième document de travail commun d’un groupe d’organes de réflexion et chercheurs en tendances. Le premier, sur la crise climatique, paru l’année dernière, présentait des idées comme celle d’une Suisse sans viande.

Selon ses initiateurs, «La démocratie en chantier» s’adresse aux décideurs politiques, économiques et de la société civile, aux enseignants et aux écoles, ainsi qu’au public intéressé.

