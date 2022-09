Mercredi, devant l’Assemblée générale de l’ONU à New York, Joe Biden fut éloquent, rappelant avec une emphase bien sentie les valeurs et la détermination du monde libre face à l’agresseur russe. Mais c’est Vladimir Poutine qui a fait l’actualité ce jour-là en annonçant dans un discours à la télévision russe qu’il allait mobiliser 300’000 hommes supplémentaires pour combattre l’ennemi ukrainien. D’ajouter qu’il utiliserait toutes les armes à sa disposition (donc nucléaires), et «ce n’est pas du bluff». Depuis la crise des missiles de Cuba en 1962 où le monde a échappé de peu à une confrontation nucléaire, jamais relations entre les deux ex-blocs ne furent aussi explosives.

Bluff ou pas? Certains y voient la fuite en avant d’un Poutine aux abois, débordé sur le terrain des combats et ne bénéficiant plus que d’un soutien vacillant de l’Inde et de la Chine. C’est évidemment la situation la plus dangereuse. Pour Poutine, perdre la guerre c’est mourir. Et appuyer sur le bouton rouge devient une option. Est-il assez fou pour passer à l’acte? Personne ne se hasarde à l’exclure complètement.

Alors, comment sortir de cette guerre ? Face au jusqu’au-boutisme déclaré du président russe, la réponse viendra des alliés davantage que de Volodymyr Zelensky qui à ce jour ne veut envisager qu’une seule issue, soit la victoire et le retrait de tous les territoires occupés par la Russie. Si sa vaillance et la combativité de son peuple sont hors norme, elles ne suffiront pas à vaincre la Russie. L’issue de la guerre est très largement décidée par l’ampleur de l’aide occidentale. Les chefs d’État alliés qui se sont succédé à la tribune de l’ONU ne semblaient laisser aucun doute sur leur soutien à l’Ukraine.

Pourtant, au-delà des mots, on comprend bien que le ciment qui réunit États-Unis et pays de l’UE menace de s’effriter. Les intérêts de la Pologne et ceux de l’Allemagne ne sont à l’évidence pas les mêmes, pour ne prendre que cet exemple. Leur détermination à soutenir l’Ukraine jusqu’au bout non plus. Surtout qu’il y a un profond changement de donne. En coupant le robinet du gaz et du pétrole, la Russie est en train de provoquer le chaos en Europe. Un peu partout des entreprises particulièrement énergivores menacent de fermer, étranglées par la hausse des prix de l’électricité, tandis que se développe la hantise, en Suisse aussi, d’un hiver à se geler.

Combien de temps les idéaux démocratiques résisteront-ils au froid et à la déprime économique? Il n’est pas impossible que des alliés de poids s’orientent vers ce que le chroniqueur du «New York Times» Thomas Friedman appelle le «dirty deal» ou accord douteux. Selon ce scénario, quitte à subir les foudres des Ukrainiens, les alliés céderaient à Poutine quelques bribes de territoires à l’est conquis par la force. Juste assez pour que ce dernier puisse justifier l’effort de guerre devant son peuple. Poutine reste en place et rouvre les robinets du gaz. L’Ukraine est sécurisée dans des frontières claires. La paix revient tandis que les économies occidentales respirent à nouveau.

Ce «dirty deal» réfuterait à peu près toutes les grandes déclarations de principes faites à l’unisson à la tribune de l’ONU. Chacun s’appliquerait bien sûr à camoufler les lâchetés d’un accord qui au final validerait l’agression et la loi du plus autoritaire. L’histoire montre que lorsque les intérêts particuliers d’un État sont menacés, les retournements peuvent être spectaculaires.

Pierre Ruetschi Afficher plus Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.