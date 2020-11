Conseil communal d’Yverdon – «La démocratie doit continuer malgré les virus» L’annulation de la prochaine séance de l’organe délibérant pour motif sanitaire suscite l’ire de l’UDC d’Yverdon. Les autres partis tempèrent. Antoine Hürlimann , Frédéric Ravussin

Même si l’organe délibérant devait siéger dans la grande salle de la Marive, la séance du 3 décembre a été annulée. ARC

La séance du 3 décembre du Conseil communal d’Yverdon-les-Bains est annulée. Dans un courriel envoyé aux élus mardi en début de soirée, le Bureau explique avoir pris cette décision «de concert» avec la Municipalité, «au vu de la situation sanitaire et afin d’éviter de multiplier les rassemblements». Il maintient cependant les débats du 10 décembre «pour traiter les objets urgents et importants». Une annonce qui a fait bondir l’UDC locale, qui s’est fendue d’un communiqué de presse dans la foulée pour exprimer son mécontentement.

«L’UDC d’Yverdon s’insurge contre la décision d’annulation, cela alors que le message du Conseil fédéral est clair: la démocratie doit continuer malgré les virus, tonne le parti bourgeois. La situation sanitaire est aujourd’hui bien meilleure, tant en Suisse que dans le canton de Vaud, qu’elle ne l’était à la date de la dernière séance.» Et de reprendre: «Ce n’est pas au Bureau du Conseil communal de se substituer au Conseil fédéral et au Conseil d’État pour édicter ses propres consignes sanitaires et rajouter de la cacophonie à la cacophonie et de la peur à la peur.»