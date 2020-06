Chronique – La démocratie dévoyée par un seul homme Pierre Ruetschi

La mort de George Floyd, asphyxié sous le genou d’un policier de Minneapolis, a provoqué une émotion qui s’est propagée autour du monde avec une vitesse et une intensité presque aussi sidérantes que celles du virus. On ne forcera pas la comparaison, mais il y a bien des parallèles entre les deux phénomènes. Tous les deux ont de profondes implications sociétales. C’est notre rapport à l’autre qui est remis en question. Contagion contre ségrégation. Le combat sanitaire a souvent été assimilé à une guerre tandis que la bataille contre le racisme aux États-Unis est en train de se transformer en Vietnam intérieur. Dans les deux cas, ni un financement massif, ni l’envoi de la troupe ne suffiront à terrasser l’ennemi. La recherche pour un vaccin est une affaire de compétences scientifiques, pas d’argent. Manifestations et manifestants seront (peut-être) écrasés par l’armée, mais le racisme comme le sentiment de révolte ne feront qu’augmenter.

Cette bataille menée par Trump pour «dominer» son propre peuple est aussi vaine que la guerre menée contre le Vietnam alors que les protestations pour les droits civils faisaient rage. Il est des combats perdus d’avance que seuls les fous croient encore pouvoir emporter. Même Richard Nixon l’avait compris quand, tout juste arrivé au pouvoir en 1969, il a tenté de se désengager progressivement du bourbier indochinois.

Trump ne comprend rien. Son cerveau est configuré pour atteindre un seul et unique objectif: remporter un deuxième mandat lors des élections présidentielles du 3 novembre prochain. Croit-il sincèrement être un bon président pour les Américains? Ou cette obsession à être le premier de la première puissance mondiale relève-t-elle de la simple perversion narcissique? Peu importe au fond.

Il est aujourd’hui avéré que Donald Trump, après plus de trois ans de règne, constitue une calamité pour son pays. Une majorité d’Américains le reconnaîtra-t-elle en votant Joe Biden en novembre? Jusqu’avant la crise sanitaire, analystes et sondages anticipaient une victoire trumpienne. Les deux camps démocrates et républicains étaient figés dans leurs dogmes, isolés l’un de l’autre, inhibant toute forme de transferts. Carapacés dans leur bulle, isolés des arguments du camp adverse. La politique était devenue une affaire de croyance. Et si «Dieu» fautait, il se trouvait pardonné d’avance.

Le coronavirus et les crises qui s’ensuivent changent la donne. L’atout massue du président, la bonne santé économique du pays, s’est volatilisé. La gestion par le président de la crise sanitaire, qui a fait plus de 100’000 morts déjà, fut inepte au point qu’il est impossible de le contester, de bonne foi du moins. La chronologie des faits et déclarations parle d’elle-même au point que le malaise est devenu palpable dans les rangs présidentiels. Mais Trump poursuit sa fuite en avant. Il vole de crise en crise pour se dégager de la précédente, cela selon une stratégie désormais rodée. Dominer, agresser est sa tactique. Il étend la palette de ses ennemis en espérant renforcer sa propre base. Il ne se contente plus de fusiller les médias rebaptisés «fake news» en vrac, il attaque Twitter et Snapchat qui l’ont censuré pour incitation à la violence.

Jamais dans l’histoire des États-Unis la démocratie n’a aussi mal fonctionné, dévoyée par un seul homme. À ce stade du désastre, on peut espérer qu’une majorité d’Américains auront compris que Trump le manipulateur n’a aucune chance de gagner son Vietnam intérieur. Que si elle lui accorde un second mandat, le peuple n’aura que le pourrissement pour perspective. Ou alors le big-bang!