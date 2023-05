Depuis l’attaque sur le Capitole américain, début 2021, il existe la perception, dans beaucoup de pays occidentaux, d’une démocratie contestée. Qu’en pensez-vous?

Il s’agit plus qu’une impression. Chaque année, le magazine «The Economist» évalue 60 critères (liberté d’expression, pluralisme, presse, égalité homme-femme, etc.) dans les démocraties, et le constat est clair. Les indices sont à la baisse depuis un certain temps déjà et la crise sanitaire a aggravé le phénomène, du fait des états d’urgence et des mesures contre la pandémie. En 2022, au sortir du Covid, il n’y a pas eu d’amélioration globale. Si certains États sont sortis de leurs états d’urgence, d’autres ont, au contraire, maintenu les législations, d’autres encore ont plongé vers des autocraties électorales. Je pense à la Hongrie, un peu au Brésil, même si ça va mieux, évidemment à la Russie. La perte de démocratie n’est pas qu’une perception, mais une réalité mondiale.