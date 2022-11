Quand Simonetta Sommaruga a annoncé son retrait, à quoi avez-vous pensé?

À ce qu’un tel changement de vie, qui survient de façon aussi radicale et abrupte, signifie pour une famille. Elle va passer d’une fonction passionnante qui nécessite un engagement à 200% à une autre fonction tout aussi prenante et intense, mais qui n’a plus rien à voir. J’y ai vu un acte d’amour et de solidarité incroyable.