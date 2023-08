Exportations d’armes – La démission de la cheffe de RUAG éclabousse Viola Amherd Le retrait de Brigitte Beck aura des suites politiques. Le parlement veut faire la lumière sur l’affaire. La ministre de la Défense est exposée. Florent Quiquerez

Viola Amherd, ici en 2021 avec Thomas Süssli, chef de l’armée, devra s’expliquer sur les affaires qui entourent RUAG. KEYSTONE

Ce dimanche, Viola Amherd aurait dû être l’hôte d’honneur du Marché-Concours de Saignelégier (JU). Mais la ministre de la Défense a annulé en raison d’une chute où elle s’est fracturé le coude. Et ce n’est pas la seule tuile qui est tombée sur sa tête. La Valaisanne se trouve aussi exposée après la démission fracassante, lundi, de Brigitte Beck de la tête de RUAG. Et sous la Coupole, on exige des explications.