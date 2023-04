Traditionnellement, l’or est présenté comme une couverture contre l’inflation à long terme, du fait que le métal précieux conserve son pouvoir d’achat et ne présente pas de risque de crédit, même s’il ne génère pas de rendement. Pendant près de quatorze ans, une politique monétaire très accommodante, des dépenses de consommation soutenues et une forte demande financière ont renforcé les raisons de détenir l’or. Les banques centrales ayant fait marche arrière en relevant les taux d’intérêt et en resserrant les conditions de prêt depuis 2022, la perspective d’un pic des taux réels et l’affaiblissement du dollar américain dictent désormais l’évolution des prix.

Les pressions inflationnistes et le ralentissement des économies mondiales ont porté le prix de l’or, corrigé de l’inflation, à un niveau comparable aux cours observés lors des périodes de stress des marchés au début des années 1980, ou lors de la crise de la dette souveraine européenne et du Covid.

Après avoir atteint en septembre 2022 son niveau le plus bas depuis un an de 1622 dollars l’once (USD/oz), le cours de l’or a augmenté de plus de 20%. En mars 2023, les prix ont été soutenus par la tourmente bancaire et la perspective, qui a depuis connu une certaine modération, que les taux d’intérêt américains atteindraient leur niveau terminal plus tôt que prévu. En avril, le prix de l’or s’établissait autour de 2000 USD/oz.

Les cours ont baissé dans le sillage de la déclaration du président de la Réserve fédérale de St Louis, James Bullard, en faveur d’une nouvelle hausse des taux pour combattre l’inflation. L’inflation globale a certes reculé en mars, passant de 6% le mois précédent à 5%, tandis que le ralentissement des créations d’emplois et des salaires horaires indique que le marché du travail américain commence également à se tendre. Pourtant, l’inflation de base demeure élevée. La Réserve fédérale n’a donc guère de raisons de suspendre son resserrement, et nous prévoyons une nouvelle hausse des taux directeurs de 25 points de base lors de sa réunion de mai, et peut-être un relèvement supplémentaire de la même ampleur en juin.

«À mesure que le prix de l’or augmentera, une allocation à l’or à des fins de diversification de portefeuille prendra tout son sens.»

Près des trois quarts de la demande physique d’or concernent des bijoux, des pièces ou des lingots. Cependant, les récentes hausses de cours reflètent également les achats des banques centrales, qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 2010, selon le World Gold Council (WGC). À fin mars, les banques centrales avaient acheté un total de 140 tonnes de métal jaune. La Chine, qui est le premier producteur mondial d’or et qui en détient déjà plus de 2000 tonnes en réserve, y a ajouté 58 tonnes supplémentaires depuis début 2023 – sa première augmentation depuis 2019. Selon le WGC, les achats supplémentaires effectués par des acteurs «non déclarés» ont représenté une grande partie des acquisitions réalisées en 2022, alors que les risques géopolitiques ont accru la demande mondiale pour le métal précieux.

Nous estimons que les récentes fluctuations des cours de l’or s’expliquent principalement par l’évolution des taux d’intérêt et le sentiment du marché. À l’avenir, le risque de récession, associé à un pic des taux d’intérêt réels et à un affaiblissement du dollar américain, devrait continuer à soutenir la demande de métal jaune et son potentiel de hausse sur le reste de l’année.

À moyen terme, à mesure que le prix de l’or augmentera, soutenu par la baisse des taux réels et l’affaiblissement du dollar, une allocation à l’or à des fins de diversification de portefeuille prendra tout son sens.

