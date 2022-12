Activités genevoises extrascolaires – La demande explose: le parascolaire tire la sonnette d’alarme Le syndicat SIT et des employés réclament des moyens en urgence et lancent une pétition. Le GIAP répond que 250 collaborateurs supplémentaires ont été engagés. Aurélie Toninato

Une douzaine d’employés du GIAP et le syndicat SIT se sont réunis à Plainpalais mercredi pour dénoncer les conditions d’encadrement dans certaines écoles et les conditions de travail des collaborateurs. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«Donnez-nous les moyens de faire notre travail correctement!» Le message, inscrit au feutre rouge sur une pancarte, résume les revendications de la douzaine d’employés du Groupement intercommunal pour l’animation parascolaire (GIAP) réunis ce mercredi à Plainpalais. Sous l’égide du syndicat SIT, ils sont venus dénoncer leurs conditions de travail et la qualité de l’encadrement des enfants pris en charge à midi et entre 16 h et 18 h pour les activités extrascolaires.