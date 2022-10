Meurtre dans un kebab à Morges – La demande de huis clos du prévenu est rejetée L’auteur de l’homicide à motivation islamiste commis en septembre 2020 avait notamment invoqué la sécurité des participants pour justifier sa demande.

Le suspect de l’attaque de Morges avait été interpellé à Renens le lendemain de son acte. DR

Le Tribunal pénal fédéral rejette la demande de huis clos formulée par l’auteur de l’homicide à motivation islamiste, commis le 12 septembre 2020 à Morges. L’homme a invoqué la sécurité des participants à la procédure et le fait qu’il serait susceptible de s’exprimer en l’absence du public.

Dans une décision publiée jeudi, la Cour des affaires pénales évoque les motifs avancés par le prévenu. D’une part, des intervenants à la procédure «pourraient eux-mêmes être considérés comme des cibles potentielles» vu les reproches formulés à son encontre. D’autre part, l’intéressé ne souhaiterait pas s’exprimer en public. En revanche, il pourrait accepter de parler à huis clos.

L’intérêt public l’emporte

Les juges de Bellinzone déclarent ne pas saisir en quoi l’intérêt particulier du prévenu à restreindre la publicité des débats devrait l’emporter sur l’intérêt public à assurer la transparence de la justice. La nature de l’infraction ou les qualités personnelles des plaignants n’apportent aucun élément qui permettrait d’appuyer cette demande. La gravité des reproches et le fait que certains soient contestés justifient au contraire que les débats se tiennent en public.

Pour ce qui concerne la sécurité, en particulier celle des avocats des parties et les représentants du Ministère public de la Confédération (MPC), la cour rappelle que la sécurité de l’audience incombe à la direction de la procédure. En général, elle peut être assurée par des mesures policières, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer le huis clos.

L’homicide s’était produit dans un kebab près de la gare de Morges. Google Street View

Mercredi, le Tribunal pénal fédéral a publié une autre décision invitant le MPC à compléter son acte d’accusation. Il a jugé le document très incomplet sur plusieurs points et l’a renvoyé au Parquet. Le MPC a, dans la foulée, indiqué avoir entretemps légèrement adapté son acte d’accusation.

Lourdes accusations

Le prévenu, un double national turco-suisse de 28 ans, est inculpé d’assassinat, de tentative d’homicide intentionnel, de lésions corporelles simples, de menaces et de violation de la loi fédérale sur l’interdiction des groupes «Al-Qaïda» et «État islamique» et des organisations apparentées.

Il répond aussi de représentation de la violence, tentative d’incendie intentionnel, tentative de provoquer une explosion, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que d’infraction à la loi sur les stupéfiants.

Le 12 septembre 2020, le prévenu avait mortellement blessé un ressortissant portugais de 29 ans à l’aide d’un couteau. Une personne présente au côté de la victime avait été gravement choquée par l’agression, raison pour laquelle l’accusé est aussi renvoyé pour lésions corporelles simples et menaces.

Auparavant, l’homme aurait aussi projeté de rejoindre l’EI dans la zone de conflit syro-irakienne. Les enquêteurs ont aussi retrouvé de la propagande et des représentations de violence en relation avec le groupe terroriste. Enfin, le prévenu aurait tenté d’incendier une station-service à Prilly en avril 2019. (Décision SN.2022.13 du 5 octobre dans la cause SK.2022.35)

ATS

