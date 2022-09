Sorties cinéma – «La dégustation», «Kompromat»: quels films aller voir cette semaine? Cette semaine, le cinéma français sort ses petits crus peinards, du genre gouleyant sans prétention. Cécile Lecoultre

«La dégustation», un cru gouleyant et généreux

Isabelle Carré et Bernard Campan se retrouvent près de 20 ans après «Se souvenir des belles choses» dans un film fringant, «La dégustation». Frénétic / DR

Une honnête paroissienne presque vieille fille au cœur gelé et un marchand de vin plus bouché qu’une barrique en matière de sentiments… que voulez-vous que ces braves gens fassent dans la bonne ville de Troyes, sinon s’apprivoiser?

L’une cache sous habits guindés des passions irrépressibles, envie de sexe, de maternité, l’autre a perdu un enfant dans des circonstances terrifiantes. Circonstances aggravantes, Hortense exerce en tant que sage-femme, vise une PMA à l’étranger avec ou sans compagnon. Jacques lui, n’arrive pas à surmonter une erreur fatale.

Gros succès sur les planches en 2019, «La dégustation» échappe ici à la symétrie théâtrale des situations, tend à la pétulance comique ou grave dans un décalage bienvenu. Et si la pièce fut entravée par les mesures sanitaires durant la pandémie, le réalisateur et dramaturge Ivan Calbérac se consola en transformant sa pièce en film.

Le couple d’Isabelle Carré et Bernard Campan se renoue comme par la magie de «Se souvenir des belles choses». Entre ces deux-là, la magie fonctionne avec une harmonie un peu râpeuse, un réalisme provincial de quadras amoureux qui donnerait de l’allure à n’importe quelle bibine. Ça se laisse boire, et même voir.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«La dégustation» Afficher plus Réalisateur: Ivan Calbérac

Avec Isabelle Carré, Bernard Campan

Comédie dramatique (Fra, 92’)

«Indes galantes», baskets et opéra baroque

Hip hop, voguing et autre danse urbaine viennent percuter l’opéra-ballet de Rameau, «Les Indes galantes», avec une finesse finalement prévisible, le compositeur en 1735 ne voulait-il pas exploser les catégories, genres et races? DR

Conquérant «Les Indes galantes» de Rameau, trente danseurs venus du hip-hop, krump, break et autre voguing investissent le vénérable Opéra de Paris. Baroque et baskets: joli symbole, cet opéra-ballet cassant les stéréotypes chorégraphiques et les genres raciaux.

Le documentaire suit la fabrication du spectacle dans ses coulisses les plus intimes, interroge les participants de cette troupe cosmopolite dans une Babel des cultures et des langages, suit les répétitions dès le choc entre un orchestre aux musiciens classiques et un corps de ballet aux membres aguerris au macadam. Se cristallisent alors toutes les interrogations sur le racisme latent dans les temples des arts, l’archaïsme des pratiques etc.

Jusqu’au final… De 1735 à nos jours, la modernité provoque encore, le public enthousiaste bisse, les critiques boudent sur le ton «Pourquoi payer 200 euros pour voir des types qui dansent gratos dans la rue?»

«Indes galantes» Afficher plus Réalisateur: Philippe Béziat

Documentaire (Fra, 108’)

«Kompromat», espionnage à l’ancienne

Gilles Lellouche en situation difficile dans «Kompromat» de Jérôme Salle. DR

Après «Zulu», le réalisateur Jérôme Salle et l’écrivain Caryl Ferey retournent au thriller, plongeant Gilles Lellouche dans un complot basé sur une histoire vraie. Celle de Mathieu, piégé par un «kompromat» des services secrets russes, soit un dossier incriminant monté de toutes pièces.

L’expatrié français, déjà en rupture familiale, soupçonné de pédophilie, n’a plus qu’à fuir pour sauver sa peau. À l’ancienne, un film d’espionnage assez bien ficelé pour que quelques incongruités narratives passent, rare en France.

«Kompromat» Afficher plus Réalisateur: Jérôme Salle

Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig

Espionnage (Fra, 127’)

«Revoir Paris», se relever envers et contre tout

Virginie Efira dans «Revoir Paris», une force d’âme qui vous gagne. DR

Rescapée d’un attentat, Mia se reconstruit par lambeaux arrachés à la mémoire, à la vie. La cinéaste Alice Winocour a vécu le drame du Bataclan de manière très intime à travers son frère présent le 13 novembre 2015.

Déjà, dans «Proxima», à travers une astronaute qui n’arrivait pas à réaliser ses rêves mais pourtant s’accrochait à l’existence, l’auteure racontait les liens parfois infimes qui empêchent de s’abandonner à la mort. Sur un schéma qui fait écho à ce film lunaire, la voici plus terrienne et frontale. D’autant qu’elle est épaulée par des acteurs audacieux dans leurs défis.

Ici Virginie Efira, impeccable en femme meurtrie, Bruno Magimel, grave sous la légèreté, achèvent de rendre convaincant un film qui au final, se veut tendu vers l’apaisement.

«Revoir Paris» Afficher plus Réalisatrice: Alice Winocour

Avec Virginie Efira, Benoît Magimel

Drame (Fra, 85’)

«Tout le monde aime Jeanne», et (presque) tout le monde aime Blanche Gardin

Blanche Gardin, humoriste et actrice à la dégaine inimitable de petit soldat solitaire qui bataille contre l’adversité. DR

«Tout le monde aime Jeanne», et pourquoi pas si Blanche Gardin joue cette jeune femme? Fantasque, burlesque, énervante… Jeanne, industrielle écologiste, a vu sombrer son projet très couteux d’usine de recyclage du plastique en immersion. Un peu vexée et très ruinée par ce naufrage, la Parisienne subit un autre coup du destin, sa génitrice meurt en exil au Portugal.

L’humoriste fait du deuil d’une mère névrosée (Marthe Keller) un one woman show de la vie. Comme un long sketch assez prévisible, cette faiseuse de gags «plaisantristes» déroule son journal intime. Et si le carnet de notes se décentre un peu par l’arrivée d’un larron inattendu, pote d’enfance un peu collant, lui aussi sujet à des accès criseux, le sujet reste focalisée sur la jeune quadra en quête d’identité.

Émaillée de dessins et séquences animées, cette chronique ressemble à Lisbonne, avec ses pentes absurdes, ses trottoirs étroits et vastes horizons.

«Tout le monde aime Jeanne» Afficher plus Réalisatrice: Céline Devaux

Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte

Drame (Fra, 95’)

Cécile Lecoultre , d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos

