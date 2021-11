Chronique économique - La DeFi, c’est Alice au pays de la finance

Il y a d’abord eu le «smartphone», ou téléphone intelligent, en l’avenir duquel peu de monde voulait croire à ses débuts (1994). Aujourd’hui, pas loin des quatre cinquièmes de la population mondiale disposent d’au moins un téléphone mobile de cette catégorie*. De même se répand désormais à toute allure l’usage des «smart contracts», ces chevilles ouvrières automatiques de ce que l’on appelle en abrégé DeFi, acronyme courant de «decentralized finance», où tout s’opère en l’absence de structures hiérarchisées (telles qu’intermédiaires bancaires, plateformes de paiement, banques centrales, etc.) et dans la plus totale – en principe – transparence, une fois franchi le saut technologique, à l’instar d’Alice tombant dans un puits de profondeur inconnue à la poursuite du lapin blanc.

L’image, pardon pour l’emprunt, est celle à laquelle l’hebdomadaire britannique «The Economist» a récemment fait appel pour nous inviter à partager ses premiers pas dans l’univers mystérieux de la finance décentralisée. Ce monde à part n’est pas encore celui du simple quidam, mais il met en fièvre une cohorte grossissante de «geeks», plutôt jeunes, attirés à la fois par la modernité des applications nouvelles à base de blockchain (cette fameuse technologie popularisée pour la première fois à large échelle par le bitcoin) et les perspectives d’enrichissement ultrarapide qu’elles semblent promettre.

La vitesse à laquelle se répandent ces applications financières libertariennes est proprement stupéfiante. Partie d’à peu près rien au début de la décennie précédente, la valeur totale de l’ensemble des crypto-actifs qui se négocient sur leur base atteindrait 2,2 trillions de dollars selon le même hebdomadaire, et la valeur des seuls actifs numérisés leur servant de garantie, presque nulle au début de 2018, est estimée aujourd’hui à plus de 40 milliards si l’on se réfère au site The Block, qui fait autorité dans le monde cryptique.

On croit toujours au Père Noël, y compris chez les adhérents à la DeFi séduits par les promesses de gains mirifiques qui sont brandies sous leurs yeux. Certains produits avancent sans ciller des rendements jusqu’à 30%, relève notre confrère la «NZZ», et il se trouve manifestement des gogos pour céder à la tentation. Comme s’il existait sur cette terre des âmes suffisamment charitables pour partager avec autrui des occasions aussi exceptionnelles de faire fortune…

Reste que l’ampleur du phénomène est telle que les responsables monétaires ne peuvent se permettre de le laisser se développer sans contrôle. La sécurité même du système financier dans son entier est en danger, puisqu’il existe malgré tout, au point de jonction avec le monde classique, des avatars numériques, tels les stablecoins, qui sont adossés à des contreparties réelles (devises, actions, titres obligataires) exposées par nature aux aléas bien connus des marchés financiers: crises de liquidités, effondrements boursiers, etc.

Et puis, on ne va tout de même pas laisser le champ libre à une finance débridée. Les «dinosaures» bancaires d’aujourd’hui méritent qu’une fraîche concurrence vienne leur grignoter des parts de marché et entailler leurs marges bénéficiaires démesurées.

On s’achemine donc, à l’évidence, vers une domestication graduelle des acteurs évoluant sur le terrain de jeu de la finance numérique. À en juger par la fréquence des rencontres entre banquiers centraux et le nombre de publications paraissant sur le sujet, le travail est déjà bien entamé.

