Procès au Palladium – La défense des promoteurs: «Responsables, mais pas coupables» Les avocats des deux hommes d’affaires ont plaidé une journée entière. Objectif: éviter la prison. Luca Di Stefano

Me Didier Bottge au premier plan. L’avocat estime que le Ministère public a fait montre de peu de curiosité à l’égard du trou de 22 millions laissé par l’entreprise générale. PATRICK TONDEUX

Un moment de répit. L’occasion de raconter une histoire qui n’est pas celle de promoteurs véreux, d’escrocs, de criminels que le Ministère public veut envoyer 5 et 7 ans en prison. Durant les dix heures qu’ont duré les plaidoiries de leurs avocats respectifs, lundi, les deux promoteurs immobiliers ont pu souffler.

Ils ont pu entendre qu’ils ne sont pas responsables de la débâcle immobilière dont ils sont accusés. Que les fautifs sont les responsables de l’entreprise générale, trois hommes qui ont laissé une ardoise de 22 millions et des chantiers en cours à Chancy et Onex. Que la banque est coupable de ne pas avoir vu le trou se creuser et les factures maquillées de l’entreprise générale. Enfin, leurs avocats ont crié combien l’enquête du Ministère public – huit ans d’instruction – se révélait «excessive», «partielle et partiale», «d’une noirceur jamais vue» avec pour seul objectif d’accabler les deux promoteurs dépeints en «boss mafieux».