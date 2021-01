Procès de la corruption – La défense dénonce les failles de l’enquête contre Beny Steinmetz À Genève, le procès du roi du diamant s’est achevé par les plaidoiries de ses avocats. Verdict vendredi. Sylvain Besson

Daniel Kinzer, Camille Haab et Marc Bonnant plaident l’acquittement de Beny Steinmetz. Patrick Tondeux

La charge était attendue, presque téléphonée. Celle du très droitier avocat Marc Bonnant contre le «juge rouge» Claudio Mascotto. «Le magistrat de gauche n’est pas dans la vérité, il est dans la lutte des classes», a lancé lundi l’ancien bâtonnier contre l’ex-procureur genevois, absent du procès, mais qui durant six ans a piloté l’enquête contre Beny Steinmetz.

Après cette pique idéologique, les avocats du roi du diamant franco-israélien, jugé pour corruption d’agent public étranger et faux dans les titres, se sont employés à mettre en lumière les faiblesses d’une accusation selon eux pleine de trous. Première lacune: le «pacte de corruption» qui aurait été conclu en 2005 par le président de la Guinée Lansana Conté avec Beny Steinmetz et son groupe BSGR. Selon l’accusation, le pacte consistait à payer la quatrième épouse du président, Mamadie Touré, en échange de permis miniers. Mais «l’acte d’accusation ne dit pas grand-chose, voire rien du tout, du lieu et de la date de ce pacte corruptif», note Camille Haab, l’une des avocates de Beny Steinmetz. Selon elle, «il n’y a aucune preuve de l’existence de ce pacte».