Pandémie en recul à Genève – La décrue se poursuit mais le Covid n’a pas disparu

La diminution du nombre de cas et d’hospitalisations continue. La circulation du virus reste toutefois importante et les gestes barrières d’actualité.

Ce n’est pas parce qu’on parle moins du Covid-19 qu’il a disparu. La pandémie est certes en net recul dans le canton mais le virus circule toujours à Genève: le taux de positivité des tests de dépistage reste élevé, «ce qui signifie une circulation virale importante au sein de la population», indique le service du médecin cantonal (SMC) dans son rapport hebdomadaire

La diminution du nombre de cas, ainsi que les autres indicateurs, se poursuit, même si elle connaît un léger ralentissement. «Après une forte diminution ces dernières semaines, le nombre d’infections aiguës semble se stabiliser, confirme le SMC. Cette tendance reste cependant à confirmer en raison de la récente levée de nombreuses mesures.» On enregistre 250 à 400 nouveaux cas par jour, contre 400 à 600 la semaine précédente.

Le variant Omicron continue de représenter la quasi-totalité des infections (plus de 95%) avec une augmentation nette du sous-variant BA.2, sans que cela entraîne de changement dans la stratégie cantonale. La France annonce avoir détecté l’existence de co-infections, soit des malades simultanément infectés par deux variants, et de recombinants, soit une infection par une recombinaison de variants, par exemple un «deltacron».

Qu’en est-il à Genève? Pauline Vetter, du Service des maladies infectieuses des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) confirme que des co-infections et recombinants existent entre Delta et Omicron, et entre Omicron BA.1 et BA.2 dans le monde mais ces cas restent pour l’instant rares et difficiles à détecter. «À Genève, nous avons pu voir, en période de pic de contamination, des co-infections de temps en temps, de façon rare, précise-t-elle. À notre connaissance, il n’y a pas de confirmation de recombinant pour le moment à Genève.»

Hospitalisation en décrue

Le nombre d’hospitalisations poursuit également sa décrue. Le SMC relève que «le pic a été atteint et la charge devrait continuer à diminuer». Quelque 62 personnes sont hospitalisées pour un Covid aigu, dont 13 en soins de réanimation contre 20 la semaine passée. Il y a 381 patients post-Covid. «L’incidence d’hospitalisation est cinq fois supérieure pour les non-vaccinés», précise le SMC. À noter que depuis le 1er mars, il n’y a pas eu de mort liée au Covid. Durant le mois de février, 29 décès ont été enregistrés.

Le SMC rappelle encore que «si nous sommes tous impatients de passer à autre chose, il est toujours nécessaire de garder quelques réflexes: aération, lavage des mains et des surfaces, se tester en cas de symptôme».