Rencontre – La découverte d’un carnet secret a inspiré un cinéaste genevois Dans «Azor», Andreas Fontana évoque les années 80, la dictature argentine, Borges et les banques privées. Singulier mélange qui méritait une rencontre. Pascal Gavillet

Andreas Fontana recrée dans «Azor» une atmosphère mystérieuse et élégante. LUCIEN FORTUNATI

Les films, souvent, en évoquent d’autres. Ce n’est pas le cas d’«Azor». Avec son écriture propre, son atmosphère mystérieuse et élégante, son style distancé et tendu, il ne semble se référer qu’à lui-même. Singulière histoire de luttes de pouvoir au cœur de banques privées, sise entre l’Argentine et la Suisse des années 80, le film est réalisé par un Suisse. Mieux, un Genevois. Aussi prend-on rendez-vous avec son auteur, Andreas Fontana, près d’un an après sa première à une Berlinale alors en ligne.

Né en 1982, le réalisateur n’a donc pas connu la période qu’il reconstitue dans «Azor». «Mais je m’intéresse à la dictature argentine, explique-t-il. J’ai voulu superposer cette réalité avec celle des banques privées. Tout est parti de la découverte en 2015 d’un carnet dans les affaires de mon grand-père décédé. Ce dernier était banquier et dans le carnet, il note, comme une succession d’images, son séjour en Argentine en 1980. C’est très factuel. Juste de l’observation. La dictature n’y est absolument pas évoquée. Dans sa dissimulation permanente, il s’approche d’une limite morale. Cela dit, mon film n’est pas biographique.»