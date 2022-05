Chronique déco – La décoration, c’est d’abord de la communication Tous les mois, retrouvez des conseils pratiques de professionnelles pour embellir l’intérieur de votre logement. Jannick Schallenberger - Décoratrice d'intérieur

Que souhaitez-vous communiquer à travers la décoration? Zoé JOBIN

Futile, mercantile, inutile, la déco? C’est à voir. Contrairement aux besoins vitaux que sont manger, boire, dormir, avoir un toit et être en sécurité, la décoration n’est d’aucune utilité pour survivre. Mais elle a globalement trois objectifs principaux: la communication, la célébration et l’accueil.

Souvent réservés aux lieux sacrés et de représentation du pouvoir, les styles décoratifs se sont succédé. Ces démonstrations de richesse, de savoir-faire et l’utilisation des symboles forts ont eu pour but d’impressionner, de montrer un statut social, d’afficher une appartenance, de revendiquer une position ou encore d’asseoir une autorité. La décoration est alors l’expression d’un message.