Élargissement de l’A1 – «La décision sur l’autoroute est totalement hors du temps» La conseillère nationale Delphine Klopfenstein Broggini s’insurge contre le soutien de Berne au projet de doter le tronçon Genève-Lausanne de deux voies supplémentaires. Théophile Simon

Le Conseil fédéral a apporté son soutien à la motion du conseiller Erich Hess, la conseillère nationale Delphine Klopfenstein Broggini s’insurge. KEYSTONE

Le Conseil fédéral a apporté son soutien à la motion du conseiller Erich Hess (UDC/BE) «d’élargir à au moins six voies l’autoroute A1 sur les tronçons Berne-Zurich et Lausanne-Genève». Avant que le débat ne gagne la Coupole, la présidente des Verts genevois pilonne le projet et cible Albert Rösti. Interview.