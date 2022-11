Simonetta Sommaruga – «La décision de démissionner est abrupte, aussi pour moi» La vie de la socialiste est chamboulée suite à l’AVC de son mari. La ministre quittera le Conseil fédéral à la fin de l’année, après douze ans. Lise Bailat

À la surprise générale, Simonetta Sommaruga a annoncé sa démission du Conseil fédéral, mercredi après-midi à Berne. KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

À première vue, c’est la Simonetta Sommaruga que l’on connaît qui se présente aux médias mercredi après-midi. Préparée, calme, argumentée. Puis sa gorge se noue au moment des remerciements à son mari et sa famille. La Bernoise de 62 ans démissionne après une absence de cinq jours la semaine dernière. «La décision est abrupte, aussi pour moi, et intervient plus tôt que prévu», confie-t-elle.