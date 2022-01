Bisbille aux Trois-Chêne – La culture, sujet de dispute entre trois communes Thônex, Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries doivent entériner la dissolution d’une entité culturelle intercommunale. Certains dénoncent une mise à mort programmée. Antoine Grosjean

En 2020, lors de «Découverte de Reconnexions», un spectacle de sons et de lumières diffusé dans un dôme géodésique, installé ici devant la gare du Léman Express de Chêne-Bourg. PIERRE ALBOUY

Aux Trois-Chêne, on s’apprête à tirer la prise d’un organisme culturel intercommunal apprécié. Une résolution soumise aux conseils municipaux de Thônex, Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries vise à dissoudre l’association 3 Chêne Culture. Les deux premiers l’ont déjà adoptée à l’unanimité ou presque, et le troisième devrait bientôt se prononcer. L’association organisait notamment le Prix littéraire chênois et soutenait l’Orchestre des Trois-Chêne.

L’imparfait de l’indicatif est de rigueur, car depuis trois ans, 3 Chêne Culture avait de facto cessé ses activités. Elle a été fondée en 2015, mais la collaboration intercommunale dans ce domaine remonte au début des années 2000. Les autorités municipales ont estimé que 3 Chêne Culture – composée de délégués des trois conseils municipaux et de conseillers administratifs – était trop politisée et dysfonctionnait. «Il y avait des tensions entre les trois communes pour savoir quelles orientations suivre, note Bruno da Silva, conseiller administratif chargé de la Culture à Thônex. Cela devenait parfois un enjeu politique. En plus, nous étions tous conscients des limites de la forme associative. Il y avait un certain essoufflement.»