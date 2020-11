Ville de Genève – La culture met un pied dans la zone industrielle des Charmilles Un pôle culturel et une manufacture «collaborative» vont s’implanter dans des locaux récemment libérés de la ZIC. Un choix qui ne fait pas l’unanimité. Théo Allegrezza

Vue aérienne en drone de la zone industrielle des Charmilles. LUCIEN FORTUNATI

C’est la dernière zone industrielle et artisanale appartenant à la Ville de Genève sur son territoire. Située au cœur des Charmilles, la ZIC s’étend sur 23’000 mètres carrés, à deux pas du nouveau campus de la Haute École d’art et de design (HEAD). Depuis 2016, 10% de cette surface s’est libérée suite au déménagement d’ateliers et de dépôts municipaux. La Ville a entrepris des consultations et lancé un appel à projets l’an dernier. Les heureux élus viennent d’être dévoilés. À partir de la fin de l’année, une «manufacture collaborative» et un pôle interculturel s’implanteront dans le quartier.