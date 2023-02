Bande dessinée – La culture British? C’est pop! Musique, cinéma, mode ou vie quotidienne: avec «Le Britbook», Hervé Bourhis décortique en courtes anecdotes soixante ans de vie artistique outre-Manche. Rencontre. Philippe Muri

La couverture du «Britbook». Dans son livre, Hervé Bourhis passe en revue tout ce qui touche à l’Angleterre depuis 1962. ED. DARGAUD 2023

En compagnie d’Hervé Bourhis, on en apprend de belles. Notamment que le premier 45 tours des Beatles, «Love me Do», n’a atteint que la 17e place dans le classement des meilleures ventes de disques britanniques à sa sortie, en 1962. Ou que John Barry n’a pas composé le fameux indicatif des films de James Bond, se chargeant d’arranger dans un style plus dynamique un thème imaginé par le compositeur Monty Norman. Amazing, isn’t it?