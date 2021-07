Le plat de l’été (9/10) – La cuisine sans chichi d’une mordue du Mandement Robot et couteau en main, la vigneronne Sandrine Bersier raconte pourquoi elle n’a jamais voulu habiter ailleurs que dans la région de son enfance. Fedele Mendicino

Sandrine Bersier a choisi de nous faire trois plats d’été dans sa cuisine à Dardagny. FRANK MENTHA

«Je vais vous préparer trois plats d’été», lance confiante Sandrine Bersier dans sa cuisine à Dardagny. «Et je dois parler de moi, c’est ça?» Ses yeux bleus pétillent en relevant le défi. En guise d’amuse-bouche, un peu rétro, la vigneronne de 37 ans opte pour des œufs mimosas tout en évoquant les vacances d’été de son enfance au début des années 90: «J’étais avec mon frère, dit-elle, un bouquet de ciboulette à la main. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Mes parents nous sortaient du lit avant 4 heures du matin. Ils nous portaient et nous couchaient sur la banquette arrière. Quatre heures plus tard, on se réveillait au bord de la mer.» Dans l’air flottait une odeur d’algues, d’embruns et de pins assiégés de cigales chantantes. De ses journées sans fin à Palavas-Les-Flots (Hérault) et sur la presqu’île de Giens (Var), la mère de famille garde en tête la saveur du pan bagnat au thon et celle des moules-frites, du melon mûr et des pommes caramélisées des fêtes foraines.