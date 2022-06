Bistrot de Plainpalais – La cuisine pleine de bon sens du Café du Marché

Le chef Laurent Lefèvre et son second Bekim Idrizi proposent des plats traditionnels réalisés avec talent Alain Giroud

Le chef Laurent Lefèvre et son sous-chef Bekim Idrizi, dans les cuisines du Café du Marché de Plainpalais. Steeve Iuncker-Gomez

Un bistrot à l’ancienne comme on les aime. Des tables en bois, un zinc, des affiches de Swissair aux murs, une ambiance joyeuse grâce à Caroline et Arta, qui virevoltent entre les tables les plateaux en main. En cuisine, Laurent Lefèvre dirige la manœuvre depuis de nombreuses années, assisté de son second Bekim Idrizi.