Vieille-Ville – La cuisine italienne est bien défendue au Karne Dario Aloisio,le chef de cet établissementdu groupe Dario’s, maîtrise les grands classiques sans rechigner sur les assaisonnements. Alain Giroud

Le chef Dario Aloisio et le patron Dario Fantauzzo. LAURENT GUIRAUD

Karne? Une adresse bien cachée au pied de la Vieille-Ville, derrière Confédération Centre. Un décor cosy dans une ambiance un brin bruyante, un accueil charmant et, surveillant le passage depuis sa cuisine, un chef, Dario Aloisio, bourru et talentueux. Un cuisinier qui maîtrise les grands classiques de la gastronomie italienne. À commencer par cette caponata sicilienne où les aubergines fondent de bonheur dans un bain de tomates et d’oignons mijotant doucement. Tous les éléments confits sont moulés pour se présenter au centre de l’assiette. Ils se dégustent à petites bouchées en compagnie de tranches de pain rôties dans l’huile d’olive. On croque une tomate cerise dorée, un capron, on est heureux…