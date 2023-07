Reignier-Ésery (Haute-Savoie) – La cuisine est maison à la Table d’Angèle Yannick et Emmanuelle Janin ont fermé l’Angelick à La Muraz fin 2019 pour créer ce restaurant dont le fourneau est confié à Anthony Begnis. Olivier Bot

Une belle salle avec des photos du travail en cuisine au mur.

Yannick et Emmanuelle Janin ont fermé leur Angelick de La Muraz à fin 2019 et ont ouvert, à Reignier, cette Table d’Angèle où leur chef de cuisine, Anthony Begnis, propose une cuisine faite maison, à base de bons produits. Elle se déguste sur une agréable terrasse.

On aime son carpaccio de gambas, parsemé de cubes de citron et d’échalotes hachées. Des saveurs fortement iodées pondérées par un élégant coulis de tomates. Il décline aussi des tranches de betterave de toutes les couleurs, al dente, badigeonnées de miel et surmontées d’un boudin de fromage de chèvre frais enrichi de menthe.

Un joli filet de bar à la peau caramélisée et à la chair cotonneuse.

Anthony Begnis poêle son filet de bar à l’unilatérale. La peau se caramélise et la chair devient un peu cotonneuse, mais cela convient à une majorité de clients… Il est entouré de croquettes croustillantes de patate douce, d’un éventail de légumes (poireaux, haricots verts, brocolis, carottes rouges et jaunes) et d’un jus de viande en parfaite harmonie avec le poisson.Pas facile non plus de maîtriser la cuisson d’un suprême de pintade. Le chef y parvient en recouvrant la peau d’une couche de chapelure un peu molle. Mais la chair reste nacrée, c’est l’essentiel. On la déguste avec un paillasson de pommes de terre, appelé faussement rœsti, des champignons de Paris vinaigrés et une sauce à l’estragon dopée au citron. Un bon moment!

Sous le napage des couches de mousse pralinée, de crème de cassis et de noix de cajou.

À l’heure des douceurs, optons pour le Rio, pâtisserie construite sur une base de pâte à choux. On découvre des couches de mousse pralinée, de crème de cassis, de noix de cajou concassées et d’un nappage gélifié. Sympa.

On a apprécié: le service attentif.

On a moins apprécié: La qualité du pain.

La Table d’Angèle, 273, Grande Rue, Reignier-Ésery (Haute-Savoie) ; tél. +33 4 50 31 16 16 ; fermé dimanche et lundi ; menu 19 € (midi, sauf samedi) ; la carte (entrée, plat et dessert), compter 50 € ; terrasse ; parking proche ; accès handicapés.​

