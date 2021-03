Solutions – La Croix-Rouge renforce l’aide à domicile Un nouveau service voit le jour, afin d’apporter un soutien ponctuel et rapide aux proches aidants et aux adultes ayant besoin d’assistance. Xavier Lafargue

Les auxiliaires de vie de Présence Croix-Rouge pourront notamment aller faire les courses pour des personnes dont l’autonomie est limitée. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Soutenir les proches aidants et les adultes ayant besoin d’assistance. Le thème est de plus en plus d’actualité, à l’heure où la population suisse vieillit et où le maintien à domicile le plus longtemps possible devient la règle. Si plusieurs associations interviennent déjà sur ce terrain-là, la Croix-Rouge genevoise a décidé de renforcer encore ce dispositif. Comment? En lançant un nouveau service.

«Ce nouveau service est organisé pour pouvoir intervenir en urgence, de jour comme de nuit et 7 jours sur 7. Une demande d’aide est ainsi possible pour le jour même.» Laura Magdalena, directrice du développement stratégique à la Croix-Rouge genevoise