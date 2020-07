Social – La Croix-Rouge dans le viseur des syndicats La Croix-Rouge genevoise prévoit une dénonciation de la CCT pour la fin de l’année. Les syndicats des travailleurs montent au créneau. Isabel Ares Oliveira

Stephanie Lambert, directrice generale de la Croix-Rouge genevoise. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Les récentes mesures de la Croix-Rouge fâchent les syndicats SIT et Unia. L’association genevoise a annoncé vouloir dénoncer la convention collective de travail (CCT) pour la fin de l’année 2020. Une décision «qui lui permettra de faire des économies», selon les syndicats. L’organisation se défend toutefois de tout motif pécunier. La CCT actuelle, négociée avec les partenaires sociaux, applique la même grille salariale que celle de l’État. Cette disposition est «dépassée», estime Stéphanie Lambert, directrice générale de la Croix-Rouge genevoise. «Nous souhaitons passer à une politique plus adaptée à nos missions. Aujourd’hui, la Croix-Rouge genevoise n’est presque plus subventionnée par le Canton.»