Collonges-sous-Salève – La croix de Savoie transformée en drapeau suisse Sur le sentier de la Corraterie, des individus ont raccourci les branches de la grande croix savoisienne visible depuis Genève. Des habitants ont rectifié le tir quelques heures plus tard. Léa Frischknecht

C’est à la fin des années 60 que la croix savoyarde est apparue sur le sentier de la Corraterie, en réponse à une farce d’étudiants américains. Lucien Fortunati

On a frôlé l’incident diplomatique, ce week-end, entre la Suisse et la France. Dans son édition de mercredi, «Le Dauphiné libéré» révèle que des habitants de Collonges-sous-Salève ont fait une drôle de découverte dimanche. La croix de Savoie, qui orne le Salève au niveau du sentier de la Corraterie, a été transformée en croix suisse. De quoi scandaliser les Collongeois.

Selon le quotidien français, les auteurs de cette transformation devaient être en possession de certains talents d’alpinisme. Pour repeindre en rouge chaque extrémité de la croix blanche savoyarde afin de lui offrir une nouvelle apparence helvète, il a sûrement fallu y aller en rappel. Selon un habitant, les faits se seraient produits pendant la nuit.

Des coupables de cet «affront», on ne sait rien. Seul indice: une signature, «Genève Ch», inscrite en noir dans le coin gauche du drapeau. Un épisode qui rappelle l’origine de cette croix, en 1967. À l’époque, comme le remémore «Le Dauphiné libéré», trois étudiants américains du campus adventiste de Collonges avaient peint un drapeau suisse sur la plaque de la Corraterie. Une farce peu appréciée des Français.

Retour à la normale

Aux gendarmes, les trois coupables avaient expliqué qu’ils pensaient que le Salève était une montagne suisse. Comme punition, ils sont condamnés à devoir effacer leur œuvre. Mais quelque temps plus tard, des activistes savoisiens recouvrent, à leur tour, la plaque d’une croix savoyarde qui, elle, demeurera à travers les années. En mars 2020, d’ailleurs, un groupe d’amateurs d’escalade avaient rafraîchi le drapeau dont les couleurs commençaient à s’estomper.

Là non plus, les Collongeois n’ont pas attendu longtemps pour réparer l’offense. Dimanche en fin de journée, un groupe de jeune est, lui aussi, descendu en rappel pour rallonger les branches blanches de la croix. Le drapeau ne sera resté suisse que quelques heures. Et pour empêcher toute récidive, certains habitants ont même monté la garde dimanche et lundi devant la plaque blanche de la Corraterie.

