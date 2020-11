Prévisions économiques – La croissance sera de retour partout en 2021 et plus forte avec un vaccin Le retour de la croissance dépend avant tout du déploiement d’un vaccin à large échelle, selon l’institut conjoncturel BAK. Le retour de la confiance est à ce prix. La date de l’été 2021 est envisagée. Nicolas Pinguely

Un vaccin contre le coronavirus, et vite. Cela va s’avérer obligatoire pour que l’économie reprenne durablement du poil de la bête. C’est en résumé ce qui ressort de la dernière enquête conjoncturelle menée par BAK Economics. «Si un vaccin est disponible à partir de l’été 2021, on peut tabler sur une croissance du PIB suisse de l’ordre de 3,7% l’année prochaine», analyse l’institut bâlois. À l’inverse, une contraction économique de 3,5% est attendue en raison de la pandémie en 2020. À cet égard, les récentes annonces de Morena et de Pfizer sont très positives.