L’éditorial – La croissance par le vert Opinion Nicolas Pinguely

Surtout ne pas perdre l’objectif de vue. Un drame en chassant un autre, on ne parle presque plus de gaz à effet de serre depuis que le coronavirus a débarqué dans nos vies. Pour un peu, le réchauffement climatique ne serait plus qu’un lointain cauchemar.

Lire également : «La lente dégringolade des énergies fossiles»