Basketball – La Croatie bien trop forte pour la Suisse L’équipe de Suisse n’a rien pu faire face à la Croatie et ses trois joueurs NBA (84-53) dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2025. Jérémy Santallo

Jonathan Kazadi, à gauche, a tenté de s’opposer à Ivica Zubac. En vain. FIBA

«Les équipes les plus dangereuses sont celles qui n’ont rien à perdre, et on va aller là-bas avec cette mentalité. S’ils nous prennent de haut, nous serons prêts.»

Manque de chance pour Toni Rocak, ses paroles, prononcées jeudi après le succès suisse contre l’Autriche, n’ont pas trouvé d’écho du côté de Opatija. À quelques jours de l’EuroBasket, qu’elle débutera vendredi contre la Grèce de Giannis Antetokounmpo, la Croatie a pris la sélection d’Ilias Papatheodorou très au sérieux.

Très vite contraints de faire des fautes – ils étaient dans la pénalité après même pas cinq minutes – pour tenter de s’opposer à la puissance et à la taille adverse, Jonathan Kazadi et ses partenaires ont rivalisé quelque peu l’espace du premier quart-temps, lors duquel les trois joueurs NBA croates, Bojan Bogdanovic, Dario Saric et Ivica Zubac, ont tout de suite posé leur empreinte sur la rencontre (16 points, 22-10).

Asphyxiée par la défense croate après dix minutes (4 sur 17 au tir), l’équipe de Suisse (60e) a vu la 20e nation au classement FIBA s’envoler au tableau d’affichage, dans le sillage de Karlo Matkovic (17 points). À la mi-temps, la messe était déjà dite (50-26) et les nombreuses absences (Jurkovitz, Cotture, Dubas, Nzege, Martin) dans le secteur intérieur pesaient de tout leur poids (27 rebonds à 10).

Finalement battue 84-53 après une deuxième mi-temps plus équilibrée – le technicien croate Damir Mulaomerovic a ouvert son banc –, la Suisse termine cette première fenêtre de la deuxième phase des préqualifications pour l’Euro 2025 avec une victoire et une défaite.

Elle s’en ira défier la redoutable Pologne le 10 novembre, avant un déplacement en Autriche le 13.

Croatie – Suisse 84-53 Afficher plus Croatie: Smith (7), Simon (3), Bogdanovic (12), Saric (13), Matkovic (17); Zubac (12), Mavra (3), Ramljak (2), Gnjidic (2), Perkovic (7), Prkacin (6). Sélectionneur: Damir Mulaomerovic Suisse: Kazadi (7), Kovac (8), Kübler (2), Rocak (6), Zoccoletti (0); Fofana (10), Zinn (7), Anabir (0), Kozic (6), Mbala (5), Le Sann (2), Nzege. Sélectionneur: Ilias Papatheodorou

