Ces quinze dernières années, la planète a été ébranlée par une série de crises qui se succèdent à un rythme de plus en plus intense. Elles sont de tous ordres. La crise des subprimes (2007-2008), crise du nucléaire post Fukushima (2011), chocs du terrorisme islamique (2001 World Trade Center, 2015 attentats de Paris, 2016 attentats de Nice…), crise sanitaire (2020), Invasion de l’Ukraine le 24 frévrier dernier. Ces drames et crises explosent comme une bombe à sous-munitions dont les déflagrations ont touché l’ensemble de nos sociétés. Les impacts cumulés libèrent des forces telluriques ainsi que l’a démontré la pandémie à l’origine d’une succession de crises systémiques dans le monde aussi bien sanitaires que politiques et économiques.

Aujourd’hui nous sommes en pleine crise de l’énergie, une des nombreuses sous-crises de la guerre en Ukraine. Aurons-nous froid cet hiver? Notre industrie, nos services seront-ils à l’arrêt par la faute de Poutine? Ces questions à la dramaturgie puissante écrasent toutes les autres jusqu’à en faire oublier la guerre elle-même. Le cerveau humain, ainsi que les médias, ne semblent aptes à gérer qu’une seule menace à la fois. Du coup on ne s’inquiète quasi plus d’un grand retour du Covid à l’automne.

Cette énumération aux relents de catastrophes qui plombent nos vies a toutefois quelques vertus. L’enchaînement des crises, la façon dont elles sont perçues et gérées, leur mode de propagation puis d'extinction, les traces qu’elles laissent ou non, les paradoxes flagrants qu’elles engendrent sont riches d’enseignement. La crise de l’énergie en témoigne.

Premier constat, la crise révèle des dysfonctionnements profonds, occultés jusque-là. Ainsi, on découvre que certaines sociétés d’électricité en Suisse et en Europe sont fragiles au point de quémander l’aide de l’Etat pour affronter la hausse de prix. Normal? On voit aussi que l’idéal d’un marché libre de l’énergie ne fait plus rêver quand la pénurie pointe. Que l’approvisionnement en énergie relève de la sécurité d’un Etat et ne peut être laissé aux forces du marché. Quant au citoyen, il s’apprête à fournir la preuve par l’acte que les économies d'énergie constituent un gisement massif, disponible immédiatement et à peu de frais.

Deuxièmement, on assiste à une remise en question fondamentale de stratégies considérées comme irréfutables. Non, la voiture électrique n’est pas la panacée. Elle est même la première à subir la pénurie en Californie (la plus avancée en la matière) puisqu’il y a une interdiction de charger les batteries à certaines heures. Tant qu’il n’y aura pas d’accès à une énergie renouvelable illimitée, le fait de devoir propulser deux tonnes pour transporter un seul homme ne peut être considéré comme moyen de déplacement du futur.

Troisièmement, la crise pousse à réviser l’échelle des risques de la production énergétique. Les nécessités et stratégies à long terme s’inclinent devant les besoins immédiats. L’Allemagne par exemple relance ses vieilles centrales à charbon ultra-polluantes. Tant pis pour le climat. En Suisse et ailleurs, la filière nucléaire que l’Etat avait décidé d’abandonner après Fukushima revient au goût du jour. La pénurie fait davantage peur que l’accident.

Les contradictions, revirements et remises en question dues aux crises sont autant de chocs et répliques déstabilisateurs. Si on en tire les leçons, ils peuvent permettre de reconstruire un système plus cohérent et stable. Sinon le phénomène des crises en chaîne fera le lit de ceux qui s’en nourrissent. A commencer par les mouvements autoritaires et les complotistes.

Pierre Ruetschi Afficher plus Pierre Ruetschi, Directeur exécutif du Club suisse de la presse

