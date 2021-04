Handball – La crise n’a pas coupé les ailes de Chênois Le club genevois a repris la compétition après cinq mois d’arrêt. Avec les honneurs en Coupe de Suisse, en s’imposant à Kreuzlingen en championnat de LNB. De bon augure. Pascal Bornand

À l’image de Maxime van Baar, Chênois a tenté crânement sa chance en demi-finale de la Coupe face à l’«européen» Kriens-Lucerne. LDD

Pour les handballeurs de Chênois, la pause hivernale a été longue, interminable même. La faute au Covid-19 et aux mesures de protection qui ont stoppé brutalement le championnat de LNB il y a plus de cinq mois. Un arrêt d’autant plus pénible que la saison précédente s’était terminée en eau de boudin, pandémie oblige aussi. «C’est frustrant, car on est des compétiteurs. Sans match, on est en manque, on peine à garder notre motivation au top tous les jours», commente Baptiste Nicot. C’est dire si l’entraîneur genevois a été heureux de retrouver son banc de touche, comme il a été rassuré de constater que son équipe n’avait rien perdu de son punch et de son envie.