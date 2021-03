Lettre du jour – La crise et l’injustice Opinion Courrier des lecteurs

PIERRE ALBOUY

Vandœuvres, 15 mars

La Suisse fait partie des pays les plus riches du monde, et cela grâce à des personnes qui un jour ont décidé et ont eu la volonté de créer ou de reprendre des entreprises, commerces, au risque de tout perdre. Sans elles, pas d’emploi, pas de richesse car l’argent ne tombe pas béni du ciel, mais bien de ceux qui se mouillent pour faire bouillir la marmite de l’État et créer des emplois.

Le canton de Genève est fauché comme les blés après la moisson, je suppose suite à l’incompétence, par le passé, de divers directions et conseils d’administrations. Les contribuables en payent la facture sans sourciller, asphyxiés par les impôts, et ce n’est pas terminé. Il suffit d’allonger la ligne! Alors il reste la Confédération et la Banque nationale, dont les milliards n’empêchent pas les cadres et les administrateurs de vivre en toute tranquillité, alors que des entrepreneurs de tout genre sont au bord de la faillite et des patrons proches du suicide.

On condamne Pierre Maudet qui n’a causé aucun préjudice et a toujours œuvré avec force, rigueur et détermination pour le bien du canton et du pays, qui mérite d’être élu, sans états d’âme. Mais ceux qui nous ont ruinés et pour longtemps dorment en toute sérénité. Deux poids, deux mesures.

Il est temps que le Conseil fédéral indemnise à 100% les commerces, entreprises et les personnes qui payent le prix fort de la pandémie, le pays en a les moyens et cette situation est insupportable. Les belles paroles n’ont jamais nourri personne!

Frédéric Lancoud