Solidarité avec les ainés onésiens – La crise a révélé le rôle crucial des concierges À Onex, ils ont dorloté les plus âgés et apaisé les tensions de voisinage. Reportage. Laurence Bezaguet

L’engagement des concierges a été récompensé par la commune d’Onex à l’occasion d’une verrée en leur honneur à la Maison onésienne. Irina Popa

«Ils ont fait les courses des aînés, rassuré les locataires anxieux à l’idée d’attraper le Covid-19 et apaisé les tensions entre voisins confinés dans leurs appartements. En un mot, ils ont été très précieux pendant cette longue et délicate période.» Emmanuel Blandenier, responsable éducatif du Service action citoyenne de la Ville d’Onex, ne tarit pas d’éloges sur le rôle important joué par les concierges de la commune au plus fort de la pandémie.