Championnat des chiens de police – La crème des brigades canines de Suisse s’affronte à Chamblon Les meilleurs tandems chien-policier mesurent cette semaine leur flair, leur obéissance ou leur technique défensive. Plongée dans un monde exigeant. Gregory Wicky

Loïc Pochon de la gendarmerie vaudoise et «Aywa» en pleine action lors de l’épreuve d’obéissance. Jean-Paul Guinnard/24 heures

Trois coups secs de pistolet résonnent sur la place d’armes de Chamblon. Couchée calmement sur le gazon derrière son maître, Aywa l’observe faire feu mais ne bronche pas. Test réussi. L’appointé Loïc Pochon repose son arme et enchaîne les étapes imposées dans l’épreuve dite «d’obéissance»: sa femelle berger allemand, le museau et les yeux en permanence levés vers lui, le suivra au pas, laissera s’éloigner l’agent avant de courir à lui à son signal vocal, traversera une série de miroirs et de chiens en plastique visant à la distraire, bondira par-dessus une barrière…