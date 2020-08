Fêtard devenu ultratraileur – «La course en montagne, c’est mieux que l’apéro» Ancien fumeur et noceur, le Vaudois Jean-Philippe Tschumi a notamment remporté l’Ultratrail de l’Eiger, l’X-Alpine et la MXtreme à Montreux. Il raconte son virage à 180 degrés sur les sentiers du bien-être et de la sérénité. Pierre-Alain Schlosser

En courant, Jean-Philippe Tschumi a parfois des envies de fondue bourguignonne. Patrick Martin

Un corps svelte, un anneau sur le lobe de l’oreille gauche et un regard qui vous fixe avec détermination. Jean-Philippe Tschumi sait ce qu’il veut et où il va. Depuis cinq ans, cet artisan plâtrier de Corbeyrier pratique l’ultratrail. Une discipline exigeante qui demande de sacrées dispositions physiques et mentales, puisqu’on considère qu’un trail devient ultra à partir de 80 km.