Genève est peu accueillante avec les élèves frontaliers. Depuis 2019, pour les enfants genevois vivant en France, le seul moyen d’être scolarisés dans le canton est d’avoir un frère ou une sœur qui y étudie déjà. Sur le principe, on peut comprendre la position de l’État. D’ici à 2025, les écoles primaires et cycles du canton devraient déjà admettre 1480 élèves de plus que les effectifs actuels, selon le DIP. Ce mercredi, sa patronne, Anne Emery-Torracinta, demandait ainsi une rallonge de 65,5 millions pour de nouveaux pavillons scolaires, destinés à absorber cet afflux.

Les frontaliers scolarisant leurs enfants à Genève peuvent donner l’impression de vouloir le beurre et l’argent du beurre. Ils profitent d’un accès facilité à la propriété tout en jouissant du système éducatif genevois. Pourtant, ce mode de vie a aussi ses difficultés. Les enfants se réveillent tôt, très tôt. Ils passent une bonne partie de leurs journées sur les routes et se faire des amis est difficile quand on habite loin de son école. L’existence n’est pas non plus toujours rose pour leurs parents, épuisés par ces allers-retours.

«Peut-on vraiment en vouloir aux familles nombreuses qui choisissent de franchir la frontière?»

Pour certains, elle n’est d’ailleurs qu’un semi-choix. Les familles à bas revenus peinent à se loger dans un des cantons les plus chers de la Confédération. Selon l’Office cantonal de la statistique, un appartement de six pièces à Genève coûte près de 2500 francs par mois en moyenne. Peut-on vraiment en vouloir aux familles nombreuses qui choisissent de franchir la frontière?

Le débat sur les élèves frontaliers agitera certainement les élections cantonales du printemps 2023. Il faudra éviter d’essentialiser une question complexe. Les frontaliers suisses ne sont ni une caste de profiteurs, ni des victimes de la vie chère.

