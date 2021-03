Parcours d’entraînement – La Course de l’Escalade s’échauffe à Bernex En attendant la reprise des compétitions, la manifestation genevoise ne se croise pas les bras. Aux coureurs sevrés, elle offre un terrain d’expression et un guidage audio. Pascal Bornand

Emmenés par Louis Low-Beer, le recordman suisse juniors du 800 m en salle, des coureurs inaugurent le parcours d’entraînement de Bernex. Magali Girardin

Frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19, l’événementiel sportif subit la crise et se débat pour tenir le choc. C’est le cas de la Course de l’Escalade, obligée d’annuler sa 43e édition et loin d’être assurée de pouvoir relancer la manifestation en décembre 2021. Les organisateurs déplorent la situation mais ne baissent pas les bras. La preuve avec l’inauguration, ce mercredi à Bernex, du premier parcours d’entraînement balisé et labellisé Escalade. Chassez la course, elle revient à l’improviste, sous une autre forme, l’âme vagabonde et l’esprit digital.