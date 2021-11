Annonces du Conseil fédéral – La Course de l’Escalade pourra avoir lieu, le cortège est menacé Le pass sanitaire pourrait être exigé pour les manifestations de plus de 300 personnes en extérieur. Caroline Zumbach

La Course de l’Escalade devrait pouvoir se dérouler samedi comme prévu, puisque le Conseil fédéral n’a pas évoqué l’interdiction des manifestations de plus de 300 personnes à ce stade. Il met en revanche en consultation l’obligation de présenter le pass sanitaire pour ces événements. «Ces annonces ne changent rien pour nous, puisque nous avions déjà imposé le pass pour les participants», confirme le président du comité d’organisation de la course, Jerry Maspoli.



La question qui reste en suspens est de savoir ce qu’il adviendra du public. Ce dernier sera-t-il interdit ou devra-t-il présenter également un pass ? Le président estime que cela ne devrait pas poser de problème puisque des équipes seront présentes le long du parcours afin d’éviter les attroupements. «De plus, les zones de départ et d’arrivée sont déjà soumises à l’obligation de présenter le pass», ajoute-t-il.

«Ces annonces ne changent rien pour la course, puisque nous avions déjà imposé le pass sanitaire.» Jerry Maspoli, président du comité d’organisation de la Course de l’Escalade

Décision en fin de semaine pour le défilé

Du côté de la Compagnie de 1602, le doute plane. En cas d’acceptation des mesures mises en consultation par le gouvernement fédéral, le cortège devrait être annulé. «Cet événement a toujours été menacé, mais il est évident que nous ne pourrons pas cloisonner tout le centre-ville pour contrôler les pass sanitaires. Nous prendrons une décision définitive en fin de semaine, une fois que nous saurons quelles mesures sont retenues», indique le président de la compagnie, Jean-Marc Barberis. Certaines manifestations telles que la commémoration du vendredi soir ou les démonstrations de tirs de pétardiers, hallebardiers et escrimeurs devant la cathédrale samedi et dimanche après-midi pourraient en revanche être maintenues.

